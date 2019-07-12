День Петра і Павла 2019 православні християни щороку відзначають 12 липня. Що не можна робити у цей день – читайте в матеріалі.

День святих Петра і Павла, який відзначають щороку 12 липня, – це велике християнське свято, коли вшановують пам’ять двох апостолів і учнів Ісуса Христа.

Вони загинули мученицькою смертю від рук язичників за поширення знань про християнство.

У День Петра і Павла, за повір’ями, не можна нічого робити. Особливо під забороною фізична праця.

Не можна працювати на землі, виконувати будівельні роботи. Допустимими є дрібні побутові справи – миття посуду, полив рослин.

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Не можна сьогодні займатися хатніми справами, генеральним прибиранням. Прасування, прання і прибирання будинку краще перенести на інший день.

У свято Петра і Павла не варто шити та займатися рукоділлям. Заборонено сваритися і думати про погане. Краще сьогодні замінити важку фізичну працю думками про духовне.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

Фото: Церква петра і Павла