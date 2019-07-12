12 липня на ВДНГ проходить четвертий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2019. Хто виступав і дарував емоції публіці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

12 липня на музичному фестивалі Atlas Weekend 2019 виступили Сергій Бабкін, Atomic Simao, Telepopmusic, Unkle, Green Grey та багато інших популярних виконавців.

Хедлайнером четвертого дня фестивалю став російський рок-гурт Сплін.

На головній сцені гостей фестивалю з 20.00 розважав Сергій Бабкін. Він підкорив публіку не тільки непідробною щирістю, а й зовнішнім виглядом.

Паралельно на East Stage запалював фінський фолк-метал гурт Korpiklaani та Ляпіс зі своїми Воинами света, а на North Stage – британський колектив Unkle.

– Мое сердце остановилось! Мое сердце замерло! – не стримували емоцій та підспівували фанати Спліну.

А хтось просто просто танцював під хедлайнерів.

Читайте: Бари, сцени та кемпінг: карта Atlas Weekend 2019

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували повний розклад Atlas Weekend 2019.