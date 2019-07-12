Оскільки шлях до Болгарії немаленький, то варто провести позаплановий огляд авто і підготувати його до поїздки. З шипованими шинами в Болгарію вас не пустять, тому потрібно перевзути авто на звичайну літню гуму. Також заборонено тонування переднього і бічного скла авто.

Тонування заднього скла допускають у тому випадку, якщо в авто є дзеркала заднього виду з обох сторін. Не обійтися в Болгарії і без наклейки UA, яка показує приналежність автомобіля до України. За її відсутність можуть оштрафувати.

Обов’язково в авто повинна бути аптечка з ліками, термін придатності яких закінчується не менш ніж за півроку, два знаки аварійної зупинки, вогнегасник і світловідбивальний жилет.

Також не можна використовувати антирадар. За це теж можуть оштрафувати.