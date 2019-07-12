Як підготувати авто
Оскільки шлях до Болгарії немаленький, то варто провести позаплановий огляд авто і підготувати його до поїздки. З шипованими шинами в Болгарію вас не пустять, тому потрібно перевзути авто на звичайну літню гуму. Також заборонено тонування переднього і бічного скла авто.
Тонування заднього скла допускають у тому випадку, якщо в авто є дзеркала заднього виду з обох сторін. Не обійтися в Болгарії і без наклейки UA, яка показує приналежність автомобіля до України. За її відсутність можуть оштрафувати.
Обов’язково в авто повинна бути аптечка з ліками, термін придатності яких закінчується не менш ніж за півроку, два знаки аварійної зупинки, вогнегасник і світловідбивальний жилет.
Також не можна використовувати антирадар. За це теж можуть оштрафувати.
Які потрібні документи
Не забудьте і про документи для автомобіля. Для перетину кордону вам знадобиться страховка грін-кард, технічний паспорт міжнародного зразка і міжнародне посвідчення водія.
Тим, хто подорожує з вами в Болгарію, необхідний біометричний паспорт, завдяки якому можна потрапити в країну без візи. Якщо ж такого паспорта у когось з мандрівників немає, то доведеться оформити болгарську візу, яка також дає право на відвідування Хорватії, Румунії та Кіпру. Консульський збір такої візи становить €35.
Крім того, вам знадобиться медичне страхування. На кордоні у вас можуть вимагати документи, які підтверджують мету візиту (бронювання готелю, підтвердження про наявність коштів для подорожі, запрошення в країну тощо).
Який маршрут обрати
Потрапити в Болгарію з України на авто можна або виїжджаючи з Одеси за маршрутом Молдова-Румунія-Болгарія, або з Чернівців за маршрутом Румунія-Болгарія.
Однак дорогою в Болгарію вам доведеться перетнути річку Дунай. Зробити це можна або за допомогою поромної переправи Калараш-Сілістра, або через один із мостів. Переправа на поромі обійдеться вам у €8 для авто, пасажирів провозять безкоштовно. Не забудьте заздалегідь поміняти гроші на місцеву валюту (леї), адже євро у вас можуть не прийняти.
Якщо ж ви бажаєте проїхати по мосту, то можете обрати міст Джурджу-Русе, вартість проїзду становить €3 зі сторони Румунії і €2 зі сторони Болгарії, або міст Фетешть-Чернаводе, за проїзд через який потрібно заплатити близько €3.
Скільки коштує проїзд дорогами Болгарії, Румунії та Молдови
Дороги в Болгарії, Румунії та Молдові платні, тож в’їжджаючи в зазначені країни, доведеться придбати так звані віньєтки.
Молдавську віньєтку можна купити або під час в’їзду в країну, або на сайті evinieta.gov.md. Її вартість варіюється залежно від часу проїзду територією країни, щонайменше на сім днів. За сім днів вам доведеться заплатити €4, за 15 днів – €8, за 30 днів – €13.
Румунська віньєтка купується на сайті roviniete.ro або на території країни у великих торгових центрах, заправних станціях, поштових відділеннях. Вона обійдеться вам у €3 за 7 днів, €7 – 30 днів і €13 – 90 днів.
Віньєтку для Болгарії можна купити на сайті Bgtoll або в терміналах оплати торгових об’єктів агентства Дорожня інфраструктура. Її вартість становить €8 на сім днів та €15 на 30 днів.
Скільки коштують готелі і парковки
Середня ціна готелів у Болгарії становить близько 1-2 тис. грн за одну ніч для двох дорослих. Проте можна зекономити, знявши номер у часному секторі, який дуже розвинений в країні. Ціни за добу на одну людину – від €8.
В країні можна знайти безкоштовні автопарковки, але якщо ви віддаєте перевагу більш надійним стоянкам, то вам доведеться заплатити €0,5 за годину на парковці без охорони і €1 за годину за стоянку з цілодобовою охороною.
Яка ціна на бензин у Болгарії, Румунії та Молдові
Середня ціна бензину у Болгарії становить €1,14 за літр 95-го, €1,28 за літр 98-го і €1,17 за дизель.
У Румунії за бензин доведеться заплатити €1,16 за літр 95-го, €1,26 за літр 98-го і €1,18 за дизель.
У Молдові за бензин вас попросять сплатити €0,97 за літр 95-го, €1 за літр 98-го і €0,85 за дизель.
Що потрібно знати про ПДР Болгарії і Румунії
У Болгарії і Румунії діє обмеження швидкості у 50 км/год в населених пунктах і 90 км/год за їх межами. На автобанах Болгарії можна розвинути швидкість до 130 км/год, а Румунії – до 140 км/год. У Болгарії водіїв карають за перевищення швидкості у 5 км/год, а в Румунії – на 10 км/год.
Також потрібно обов’язково пристібатися під час поїздки. Говорити телефоном заборонено, якщо тільки він не обладнаний пристроями, які дозволяють спілкуватися без рук. Не варто забувати і про те, що потрібно вмикати ближнє світло на авто.
Якщо ви берете з собою дітей, то потрібно пам’ятати про те, що їх перевезення заборонене на передньому сидінні до 12 років. Дитина до трьох років може подорожувати в авто виключно у дитячому кріслі. Проїзд дітей від трьох до 12 років дозволений на задньому сидінні авто, проте їм потрібно пристібатися або використовувати автокрісла.