У Всесвітній день бортпровідника Факти ICTV зібрали фото найпривабливіших стюардес.

Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації святкують 12 липня. Вважається, що ця важка і романтична професія зародилася в Німеччині у 1928 році.

В їх обов’язки входить надання сервісу під час польоту.

Відмінною рисою бортпровідників є їх форма. Вона повинна бути зручною та елегантною в той же час. Авіакомпанії навіть звертаються до дизайнерів, щоб ті створили неповторний образ.

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До слова, костюм стюардеси є однією з найпоширеніших чоловічих фантазій.

До свята Факти ICTV зібрали фото найпривабливіших бортпровідниць в Україні.

Раніше Факти ICTV розповідали про особливості і забобони цієї професії і як стати стюардесою.

Фото: doroshynka, zolotse_ , olya_sholubko, km.spirit, yuliia_olegivna, _mia_sky_miller_, polovkusya