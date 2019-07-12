Свято Петра і Павла православні християни відзначають 12 липня. Найкращі привітання з Днем Петра і Павла – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

12 липня – свято Петра і Павла. Саме в цей день вітають з іменинами тих, для кого ці два апостоли стали святими покровителями. А також це привід привітати усіх друзів, близьких та родичів, надіслати їм гарне привітання зі святом.

Свято поширилося вже в перші століття християнства. У цей день православна церква прославляє духовну твердість Петра і розум Павла.

Найкращі привітання з іменинами – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Привітання з Днем Петра і Павла

Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!

Бажаємо добра і звичайно ж миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров’я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Я помолюсь за Павла всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра

Прийми привітання!

Читайте: День Петра і Павла 2019: історія, звичаї та прикмети

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Петро, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

З Днем святих апостолів Павла і Петра!

Вам бажаю простих благ —

Радості, добра.

Віра нехай в серцях живе,

Прикрашаючи світ.

А в душі любов цвіте,

Як навесні буяє квіт!

***

У День святих Петра і Павла

Я хочу вам побажать:

Хай в душі великій вашій

Живе Божа благодать.

Нехай святі апостоли

Заступництво дають,

Від поганого впливу

Вас укриють і збережуть.

Раніше Факти ICTV публікували календар свят на липень 2019 року.