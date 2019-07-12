Свято Петра і Павла православні християни відзначають 12 липня. Найкращі привітання з Днем Петра і Павла – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
12 липня – свято Петра і Павла. Саме в цей день вітають з іменинами тих, для кого ці два апостоли стали святими покровителями. А також це привід привітати усіх друзів, близьких та родичів, надіслати їм гарне привітання зі святом.
Свято поширилося вже в перші століття християнства. У цей день православна церква прославляє духовну твердість Петра і розум Павла.
Найкращі привітання з іменинами – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Привітання з Днем Петра і Павла
Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!
Бажаємо добра і звичайно ж миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров’я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Я помолюсь за Павла всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра
Прийми привітання!
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Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Петро, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
З Днем святих апостолів Павла і Петра!
Вам бажаю простих благ —
Радості, добра.
Віра нехай в серцях живе,
Прикрашаючи світ.
А в душі любов цвіте,
Як навесні буяє квіт!
***
У День святих Петра і Павла
Я хочу вам побажать:
Хай в душі великій вашій
Живе Божа благодать.
Нехай святі апостоли
Заступництво дають,
Від поганого впливу
Вас укриють і збережуть.
Раніше Факти ICTV публікували календар свят на липень 2019 року.