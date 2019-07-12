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У Чернігові археологи знайшли могилу з дитиною XII століття

У Чернігові під час археологічних розкопок знайшли поховання дитини XII століття.

У Чернігові археологи знайшли могилу з дитиною XII століття

У центрі Чернігова археологи знайшли могилу дитини XII століття.

– Центр Чернігова. Знайдено поховання дитини часів Київської Русі, XII століття. Таке досить рідко буває, – написав глава проекту Історична правда Вахтанг Кіпіані.

Читайте: За розкопки в Криму: археологи потрапили під українські санкції

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До речі, у Києві археологи знайшли справжній скарб, який знаходився у підвалі знесеної будівлі.

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