Музичний фестиваль UPark Festival 2019 пройде в Києві в Sky Family Park з 16 по 18 липня.

Розклад UPark Festival 2019 на 99% вже готовий. Залишився всього один пробіл 16 липня, але скоро його виправлять.

За три дні на сцені фестивалю виступлять 13 всесвітньо відомих артистів: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon та інші.

Факти ICTV публікують повний розклад UPark Festival 2019 у зручному форматі.

