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Факти / Lifestyle

UPark Festival 2019: розклад фестивалю

Музичний фестиваль UPark Festival 2019 пройде в Києві в Sky Family Park з 16 по 18 липня.

расписание UPark Festival 2019

Розклад UPark Festival 2019 на 99% вже готовий. Залишився всього один пробіл 16 липня, але скоро його виправлять.

За три дні на сцені фестивалю виступлять 13 всесвітньо відомих артистів: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon та інші.

Читайте: UPark Festival 2019: де купити квитки і ціна

Факти ICTV публікують повний розклад UPark Festival 2019 у зручному форматі.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

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