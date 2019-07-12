Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації щорічно відзначають 12 липня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем бортпровідника.

Щорічно День бортпровідника відзначають 12 липня.

Вважається, що Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації з’явився у 1928 році після виникнення відповідної професії у Німеччині.

Тоді на борт літаків почали брати чоловіків, завданням яких було забезпечення сервісу під час польотів. Їх називали стюардами.

Читайте: Хемілтон продав свій літак за £25 млн і простояв у загальній черзі в аеропорту

У 1930 році на борт літаків почали брати жінок, намагаючись таким чином залучити більше пасажирів.

У цей день прийнято вітати співробітників авіаційних підприємств, викладачів і студентів профільних навчальних закладів.

Факти ICTV пропонують вам підбірку привітань з Днем бортпровідника.

Куди Вам треба до Парижа, до Берліна, в Ніццу?

В дорогу взять усмішку не забудь.

Спасибі Вам, бортпровідниці

Що скрашуєте нам далеку путь.

Бажаю Вам завжди бути на злеті,

Не знати Вам незгоди і біди,

Бажаю посміхатись Вам не тільки на роботі,

А просто так, усюди і завжди.

Бажаю вам посадки лиш м’якої,

Дорога щоб безхмарною була.

Краси бажаю неземної,

Ну загалом: Вас з днем провідника!

***

За їх відвагу і уміння

Ми славимо бортпровідників.

Здоров’я, щастя і везіння

Бажаємо, хай береже їх Бог!

***

Хто нас обслужить вищим класом?

Бортпровідник! Сумнівів немає.

Можливо, пригостить нас м’ясом,

І долетимо ми без перешкод.

З будь-якою проблемою звернемося –

І він вирішить її той час.

Посмішки осявають обличчя,

Дякую вам за працю для нас!

До слова, на авіашоу Ле-Бурже 2019 у Франції представили багато новинок авіаіндустрії.