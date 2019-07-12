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Факти / Lifestyle

Всесвітній день бортпровідника: найкращі привітання

Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації щорічно відзначають 12 липня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем бортпровідника.

День бортпровідника

Щорічно День бортпровідника відзначають 12 липня.

Вважається, що Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації з’явився у 1928 році після виникнення відповідної професії у Німеччині.

Тоді на борт літаків почали брати чоловіків, завданням яких було забезпечення сервісу під час польотів. Їх називали стюардами.

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У 1930 році на борт літаків почали брати жінок, намагаючись таким чином залучити більше пасажирів.

У цей день прийнято вітати співробітників авіаційних підприємств, викладачів і студентів профільних навчальних закладів.

Факти ICTV пропонують вам підбірку привітань з Днем бортпровідника.

Куди Вам треба до Парижа, до Берліна, в Ніццу?
В дорогу взять усмішку не забудь.
Спасибі Вам, бортпровідниці
Що скрашуєте нам далеку путь.
Бажаю Вам завжди бути на злеті,
Не знати Вам незгоди і біди,
Бажаю посміхатись Вам не тільки на роботі,
А просто так, усюди і завжди.
Бажаю вам посадки лиш м’якої,
Дорога щоб безхмарною була.
Краси бажаю неземної,
Ну загалом: Вас з днем провідника!

***

За їх відвагу і уміння
Ми славимо бортпровідників.
Здоров’я, щастя і везіння
Бажаємо, хай береже їх Бог!

***

Хто нас обслужить вищим класом?
Бортпровідник! Сумнівів немає.
Можливо, пригостить нас м’ясом,
І долетимо ми без перешкод.

З будь-якою проблемою звернемося –
І він вирішить її той час.
Посмішки осявають обличчя,
Дякую вам за працю для нас!

До слова, на авіашоу Ле-Бурже 2019 у Франції представили багато новинок авіаіндустрії.

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