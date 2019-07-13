Яким буде 13 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сьогодні може бути підвищена емоційна чутливість, тому в спілкуванні важливо проявляти уважність, чуйність, співчуття та турботу.

Не забувайте і про себе – давайте собі час на відновлення емоційної рівноваги, помедитируйте або просто побудьте на самоті.

День бажано провести активно – можна зайнятися спортом, виконати домашні справи, що давно накопичилися.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 8 до 14 липня

Але для початку нових і важливих справ час непідходящий.

Сьогодні успішним буде навчання музиці й танцям.

Сприятливо: стрижка волосся.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.