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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 13 липня

Яким буде 13 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні може бути підвищена емоційна чутливість, тому в спілкуванні важливо проявляти уважність, чуйність, співчуття та турботу.

Не забувайте і про себе – давайте собі час на відновлення емоційної рівноваги, помедитируйте або просто побудьте на самоті.

День бажано провести активно – можна зайнятися спортом, виконати домашні справи, що давно накопичилися.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 8 до 14 липня

Але для початку нових і важливих справ час непідходящий.

Сьогодні успішним буде навчання музиці й танцям.

Сприятливо: стрижка волосся.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.

Джерело: Astro.Expert

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