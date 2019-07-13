PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Розклад на 13 липня Atlas Weekend 2019

У Києві проходить Atlas Weekend 2019. Розклад п’ятого дня фестивалю публікують Факти ICTV.

Розклад на 13 липня Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend 2019 триває і хедлайнером п’ятого дня фестивалю був заявлений репер A$AP Rocky, але він не зможе виступити через проблеми з законом. Музикант знаходиться у в’язниці Стокгольма і пробуде там до 19 липня.

Організатори фестивалю обіцяють оголосити гідну заміну A$AP Rocky.

Також 13 липня на Atlas Weekend виступлять Tommy Cash, ЛСП, Alina Pash, Пошлая Молли, Монеточка та інші.

Читайте: Розклад на 12 липня Atlas Weekend 2019

Факти ICTV публікують повний розклад виступів Atlas Weekend на 13 липня.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка