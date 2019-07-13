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Факти / Lifestyle

Розклад на 14 липня Atlas Weekend 2019

У Києві проходить Atlas Weekend 2019. Розклад шостого дня фестивалю публікують Факти ICTV.

Розклад на 14 липня Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend 2019 триває і хедлайнером другого дня фестивалю стане Liam Gallagher.

Також 14 липня на Atlas Weekend виступлять The Hardkiss, The Subways, Michael Kiwanuka, Kievstoner, Alyona Alyona  та інші.

Читайте: Розклад на 13 липня Atlas Weekend 2019

Факти ICTV публікують повний розклад виступів Atlas Weekend на 14 липня.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

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