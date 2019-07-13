13 липня на ВДНГ проходить п’ятий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2019. Хто дарував незабутні емоції читайте у матеріалі Фактів ICTV.

13 липня на музичному фестивалі Atlas Weekend 2019 виступали такі виконавці як Yarmak, Монеточка, Tommy Cash, Our Last Night.

Хедлайнером п’ятого дня Atlas Weekend 2019 став репер A$AP Ferg, який замінив A$AP Rocky.

З незабутніми емоціями о 22.15 залишив Східну сцену гурт Our Last Night, який подарував глядачам незабутній виступ.

На північні сцені запалювала Пошлая Молли, а з 21.50 відвідувачі фестивалю танцювали під Tommy Cash.

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Пошлая Молли також змусила багатьох фанатів стрибати в ритм музиці, аби вечірка не зупинялася.

Хоча A$AP Rocky й не зміг виступити на Atlas Weekend, A$AP Ferg став достойною заміною, проте трохи запізнився.

До слова, Факти ICTV також публікували повний розклад музичного фестивалю Atlas Weekend 2019.