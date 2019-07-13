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Факти / Lifestyle

Шалений A$AP Ferg та драйвовий Yarmak: п’ятий день Atlas Weekend

13 липня на ВДНГ проходить п’ятий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2019. Хто дарував незабутні емоції читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Atlas Weekend 2019

13 липня на музичному фестивалі Atlas Weekend 2019 виступали такі виконавці як Yarmak, Монеточка, Tommy Cash, Our Last Night.

Хедлайнером п’ятого дня Atlas Weekend 2019 став репер A$AP Ferg, який замінив A$AP Rocky.

З незабутніми емоціями о 22.15 залишив Східну сцену гурт Our Last Night, який подарував глядачам незабутній виступ.

На північні сцені запалювала Пошлая Молли, а з 21.50 відвідувачі фестивалю танцювали під Tommy Cash.

Читайте: Бари, сцени та кемпінг: карта Atlas Weekend 2019

Пошлая Молли також змусила багатьох фанатів стрибати в ритм музиці, аби вечірка не зупинялася.

Хоча A$AP Rocky й не зміг виступити на Atlas Weekend, A$AP Ferg став достойною заміною, проте трохи запізнився.

 

До слова, Факти ICTV також публікували повний розклад музичного фестивалю Atlas Weekend 2019.

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