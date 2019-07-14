Щорічно День рибалки в Україні відзначають у другу неділю липня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем рибалки.

Щорічно у другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки. Цього року свято припадає на 14 липня.

День рибалки в Україні затвердили указом президента від 22 червня 1995 року.

Свято найчастіше відзначають професійні рибалки.

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Однак воно вважається також і днем тих людей, для яких риболовля – приємне хобі, яке приносить радість і насолоду.

Факти ICTV пропонують вам ознайомитися з добіркою привітань до Дня рибалки.

Бажаю великого улову,

І неба ясного завжди,

Щоб розуміли тебе вдома,

Прийми привітання в день рибалки.

Риболовля для тебе все життя,

Так нехай вона буде вдалою,

Нехай подумки забирає вгору,

Від усіх проблем і думок похмурих.

***

День придумали відмінний

Для любителів риболовлі,

Якщо ти рибалка пристойний,

З вправністю і кмітливістю,

Ми тобі бажаємо щастя,

Щоб був улов величезний,

Щоб не рвалися чудо-снасті,

І ти був завжди задоволений!

***

Бажаю, щоб гачки від карасів тріщали

І юшки йшов приємний аромат,

Щоб на річці не раз стрічались

І без плотви додому не вертались!

***

Є у козаків забава:

Як буденність нас дістала,

Від проблем щоб відірватись,

На природі спілкуватись,

Я з товаришами зранку,

Вирушаю на рибалку!

***

Бажаю щастя через край,

Здоров’я, миру й радості!

Нехай великим буде улов –

Віднині і до старості!

До слова, Факти ICTV зібрали сім незвичайних уловів, які траплялися рибалкам.