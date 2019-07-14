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Факти / Lifestyle

День рибалки – найкращі привітання

Щорічно День рибалки в Україні відзначають у другу неділю липня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем рибалки.

День рибака

Щорічно у другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки. Цього року свято припадає на 14 липня.

День рибалки в Україні затвердили указом президента від 22 червня 1995 року.

Свято найчастіше відзначають професійні рибалки.

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Однак воно вважається також і днем тих людей, для яких риболовля – приємне хобі, яке приносить радість і насолоду.

Факти ICTV пропонують вам ознайомитися з добіркою привітань до Дня рибалки.

Бажаю великого улову,
І неба ясного завжди,
Щоб розуміли тебе вдома,
Прийми привітання в день рибалки.
Риболовля для тебе все життя,
Так нехай вона буде вдалою,
Нехай подумки забирає вгору,
Від усіх проблем і думок похмурих.

***

День придумали відмінний
Для любителів риболовлі,
Якщо ти рибалка пристойний,
З вправністю і кмітливістю,
Ми тобі бажаємо щастя,
Щоб був улов величезний,
Щоб не рвалися чудо-снасті,
І ти був завжди задоволений!

***

Бажаю, щоб гачки від карасів тріщали
І юшки йшов приємний аромат,
Щоб на річці не раз стрічались
І без плотви додому не вертались!

***

Є у козаків забава:
Як буденність нас дістала,
Від проблем щоб відірватись,
На природі спілкуватись,
Я з товаришами зранку,
Вирушаю на рибалку!

***

Бажаю щастя через край,
Здоров’я, миру й радості!
Нехай великим буде улов –
Віднині і до старості!

До слова, Факти ICTV зібрали сім незвичайних уловів, які траплялися рибалкам.

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