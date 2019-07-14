Щорічно День рибалки в Україні відзначають у другу неділю липня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем рибалки.
Щорічно у другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки. Цього року свято припадає на 14 липня.
День рибалки в Україні затвердили указом президента від 22 червня 1995 року.
Свято найчастіше відзначають професійні рибалки.
Читайте: Топ-7 курйозних випадків на рибалці
Однак воно вважається також і днем тих людей, для яких риболовля – приємне хобі, яке приносить радість і насолоду.
Факти ICTV пропонують вам ознайомитися з добіркою привітань до Дня рибалки.
Бажаю великого улову,
І неба ясного завжди,
Щоб розуміли тебе вдома,
Прийми привітання в день рибалки.
Риболовля для тебе все життя,
Так нехай вона буде вдалою,
Нехай подумки забирає вгору,
Від усіх проблем і думок похмурих.
***
День придумали відмінний
Для любителів риболовлі,
Якщо ти рибалка пристойний,
З вправністю і кмітливістю,
Ми тобі бажаємо щастя,
Щоб був улов величезний,
Щоб не рвалися чудо-снасті,
І ти був завжди задоволений!
***
Бажаю, щоб гачки від карасів тріщали
І юшки йшов приємний аромат,
Щоб на річці не раз стрічались
І без плотви додому не вертались!
***
Є у козаків забава:
Як буденність нас дістала,
Від проблем щоб відірватись,
На природі спілкуватись,
Я з товаришами зранку,
Вирушаю на рибалку!
***
Бажаю щастя через край,
Здоров’я, миру й радості!
Нехай великим буде улов –
Віднині і до старості!
До слова, Факти ICTV зібрали сім незвичайних уловів, які траплялися рибалкам.