Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте історію головного свята Франції – Дня взяття Бастилії.
День взяття Бастилії вважають найважливішою датою для країни. Це один з центральних епізодів Великої французької революції. Адже саме після взяття Бастилії була проголошена Перша французька республіка де-юре вільних і рівних громадян під девізом Свобода, рівність, братство.
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Ми раді за французів і теж любимо це свято. Редакція Факти ICTV вирішила відзначити його у своєму календарі невеликим тестом, тому пропонуємо вам приєднатися і відповісти на 8 запитань.
До речі, свято День взяття Бастилії відзначають з 1790 року.
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