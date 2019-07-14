14 липня на ВДНГ проходить шостий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2019. Хто виступав і дарував емоції публіці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

14 липня на Atlas Weekend 2019 виступили The Hardkiss, The Subways, Michael Kiwanuka, Kievstoner, Alyona Alyona, Друга ріка та інші.

Хедлайнером четвертого дня фестивалю став британський музикант Liam Gallagher.

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Після зливи у Києві на головній сцені публіку почав розігрівати фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин, коли ж на неї вийшов The Hardkiss – кілька тисяч глядачів просто почали дружно стрибати в ритм.

О 22.30 на Main Stage вийшов довгоочікуваний Liam Gallagher – легенда британського року, один із братів Галлахерів, що заснували гурт Oasis. Це його перший виступи в Україні.

Паралельно на East Stage виступили британці The Subways, російська панк-група Порнофільми, а також український метал-гурт Jinjer.

А на північній сцені не давали замерзнути фанатам американська реперша Bhad Bhabie та українська реп і хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona.

Факти ICTV зібрали найпопулярніші українські та європейські фестивалі, які необхідно відвідати влітку 2019 року.