14 липня в Україні відзначають День рибалки. Факти ICTV розповідають, де можна із комфортом порибалити у Києві та околицях, заплативши за це гроші.

В Україні професійне свято працівників рибного господарства відзначається 14 липня. Як відомо, День рибалки – це також свято для усіх любителів порибалити.

Факти ICTV знають, що багато хто проведе цей день біля водойм, тому зібрали топ-5 платних місць для риболовлі в Києві і околицях столиці.

Рибальська база на озері Корольок

Рибальська база на озері Корольок обладнана багатьма місцями для риболовлі, які можна бронювати заздалегідь. Також є можливість спробувати себе у нічній риболовлі, але тільки за наявності усього необхідного обладнання, призначеного для уникнення травмування риби.

Інвентар для риболовлі можна орендувати або придбати усе необхідне у спеціалізованому магазині недалеко від бази.

Риба: судак, лин, бестер, щука, короп, сазан, білий амур.

судак, лин, бестер, щука, короп, сазан, білий амур. Ціна: 200-1000 грн.

200-1000 грн. Адреса: вул. Здолбунівська, 2.

Білі Камені

У центрі риболовлі Білі Камені можна рибалити у будь-яку пору року. Вудкою або спінінгом, з берега або з вимостків. Магазин рибальських товарів знаходиться у будівлі Адміністрації, де можна придбати блешні, силікон, волосінь або шнур.

Також можна взяти в оренду – вудку, підсак і садок.

Риба: щука, короп, товстолобик, сом, окунь, амур, осетер, форель, голець.

щука, короп, товстолобик, сом, окунь, амур, осетер, форель, голець. Ціна : 500-600 грн за день.

: 500-600 грн за день. Адреса: вул. Промислова, 4.

Фартова риболовля

Фартова риболовля розташована на озері в районі Галерної затоки на Корчуватому. Тут можна ловити рибу в будь-який час року і не обмежувати себе у снастях і кількості улову. В оренді на вибір є велика кількість вудилищ різної довжини, спінінги і приманки.

Риба: форель, осетр, веслонос, стерлядь, білуга, короп, карась, білий амур, сом, судак і товстолобик.

форель, осетр, веслонос, стерлядь, білуга, короп, карась, білий амур, сом, судак і товстолобик. Ціна: 500 грн за день.

500 грн за день. Адреса: вул. Набережна Корчуватська 29.

База Изумрудная

Риболовно-спортивна база Изумрудная знаходиться біля затоки Верблюжої. Тут для риболовлі можна орендувати як весловий човен так і човен з мотором. Працює база від світанку до заходу сонця.

Риба: карась, щука, судак, сом, жерех, окунь, плотва, лящ, головень.

карась, щука, судак, сом, жерех, окунь, плотва, лящ, головень. Ціна: сертифікат (альтанка + човен (1 година) + мангал + шезлонг) – 1200 грн.

сертифікат (альтанка + човен (1 година) + мангал + шезлонг) – 1200 грн. Адреса: вул. Прирічна 37.

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Короп Майстер клуб Трофейний

Рибальський табір розташований на озері Трофейне недалеко від Києва. Тут щорічно проводяться рибальські змагання, турніри та фестивалі. Для рибалок, які дотримуються принципів спортивної риболовлі та дбайливого ставлення до трофейної риби можлива організація нічної риболовлі.

Риба: щука, короп.

щука, короп. Ціна: 500-600 грн за день.

500-600 грн за день. Адреса: с. Личанка, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, озеро Трофейне.

До слова, ми також писали про найкращі місця у Києві, де дозволена безкоштовна риболовля.

Фото: ozero-korolek, belie-kamni. kievfishing, izumrudnaya, carpmasterclub