Одеса – одне з найпопулярніших місць для відпочинку української молоді. Різноманітність розваг в Одесі дозволяє українцям і гостям міста не тільки відпочити біля моря, але й прекрасно провести своє дозвілля в нічних клубах, ресторанах, а також під час прогулянки історичними місцями.

Одеса – один з найпопулярніших в Україні курортів на узбережжі Чорного моря. Місто-герой підтверджує свою історичну велич красивою архітектурою, чистим морем та цікавим культурним життям.

Найкраща пора року для відпочинку в Одесі – це літо. Погода дозволяє позасмагати і поплавати в морі.

Погода в Одесі влітку

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Червень +25°C +19.2°C +21.5°C Липень +28.4°C +22.0°C +23.8°C Серпень +28.7°C +22.5°C +24.2°C

Пляжі в Одесі

Пляжів у Одесі багато, в більшості вони піщані, але трапляється і дрібна галька з піском. Ми розповімо вам про найпопулярніші пляжі Одеси.

Ви можете відвідати безкоштовні пляжі: Ланжерон, Відрада, Дельфін, Золотий берег, пляжі на Великому Фонтані. Та платні, які оснащені басейнами, баром та іншим – Ibiza bich club, Ітака, Bono beach, Bright on Beach.

Житло

Житло в Одесі знайти легко. Можна зняти квартиру, будинок, поселитися в пансіонаті чи готелі – варіантів достатньо.

Готель Skopeli

















Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги / 4 фотографии

Готель знаходиться на березі Чорного моря у Приморському районі. Поряд пляж Ланжерон.

Тут ви можете поселитись з домашнім улюбленцем та на вас чекають безкоштовні сніданки.

Вартість за ніч номера 1 960-2 750 грн.

Готель Гагарін

















Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги / 4 фотографии

Розташований в самому серці Аркадії, поряд безліч різних ресторанів та пляжів.

Вартість за добу номера 2 200 грн.

Пансіонат Совіньйон

















Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги / 4 фотографии

Знаходиться біля моря, пансіонат має власний пляж, який оснащений відповідним обладнанням.

Вартість за добу номера 1 400-1 700 грн.

Санаторій Одеський

















Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги / 4 фотографии

Якщо вам потрібний оздоровчий відпочинок, кращий вибір – це санаторії. Тут вам запропонують путівки на 14 – 20 днів.

Вартість за добу номера 710-750 грн.

База відпочинку Зелений кампус

















Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги / 4 фотографии

Розміщений на 16-й станції Великого Фонтану. Поряд пляж Золотий берег. В проживання входять безкоштовні сніданки.

Вартість за добу номера 930 грн.

Квартири в Одесі

Вартість квартири залежить від району, який ви обираєте, та самого стану помешкання.

1-квартира від 250 до 600 грн.

2-кімнатна квартира від 350 до 1200 грн.

3-кімнатна квартира від 400 до 1500 грн.

Розваги та пам᾽ятки

Місто цікаве своєю історією та має багато музеїв, театрів, історичних будівель, парків. Що варто відвідати в Одесі?

Одеський оперний театр

Неодмінно потрібно побачити найстаріший оперний театр України та оглянути гарну будівлю у стилі віденського бароко.

Потьомкінські сходи

Найгарніші 192 сходинки в Європі. Вони поєднують центр міста з Морським вокзалом.

Приморський бульвар

Красивий панорамний вид на Морський вокзал. Тут ви зможете побачити відомий пам᾽ятник Дюку де Рішельє.

Морський порт

Одеський порт, як маленьке місто, у ньому є: музей, галерея, готель, вокзал. Можна взяти екскурсії та дізнатись багато цікавого про сам порт.

Дерибасівська вулиця

Центральна пішохідна вулиця Одеси. Саме тут можна відчути місцевий колорит.

Сподіваємось, що наші поради допоможуть вам правильно організувати свій відпочинок влітку, щоб відновити сили та набратися енергії на цілий рік. Попереду ціле літо, тож бажаємо вам насолодитися ним по повній.

Фото: Booking.com, campus.od.ua, firestock.ru , lookmytrips.com, tourister.ru, itinery.com, odessa360.net, restplace.com, stezhkamu.com, skopeli.com, odesskiy-sanatoriy