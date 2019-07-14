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Факти / Lifestyle

Як відпроситися на риболовлю – топ-3 ефективних відмовки

Факти ICTV зібрали відмінні способи, як без скандалу вмовити дружину відпустити вас на риболовлю.

Як відпроситися на риболовлю – топ-3 ефективних відмовки

Як відпроситися у дружини на риболовлю – це вічна тема, над якою собі ламають голову багато чоловіків.

Якщо так склалося, що ваша дружина не дуже добре ставиться до риболовлі, то доведеться напередодні попітніти, щоб без скандалу відпроситися займатися своїм хобі.

Факти ICTV зібрали топ-3 ефективних відмазки, як відпроситися на риболовлю.

Бартер

Цей спосіб, зазвичай, дорогий. Будь-яка жінка зрадіє походу до салону краси, спа або масажу. Придбайте заздалегідь сертифікат, а перед тим, як повідомити про риболовлю, помпезно вручіть подарунок.

До слова, продукт обміну може і похід у клуб або караоке з подругами або щось індивідуальніше.

Секс

Напередодні риболовлі влаштуйте гарний інтимний вечір своїй половинці. Ванна з аромамаслами, свічки, смачна вечеря та вино – ваші атрибути на цю ніч. Також можете заздалегідь купити новий комплект еротичної білизни.

Однак подібна мішура – це лише аксесуари, а головним моментом є якісний секс. Дозвольте своїй половинці розслабитися і відчути себе королевою, задовольнивши всі її бажання.

Читайте: Як захотіти сексу в будь-який час, у будь-якому місці та посилити оргазм

Після такого вашій дружині буде складно відмовити в якійсь риболовлі.

Прибирання

Влаштуйте генеральне прибирання будинку, приготуйте вечерю, але зробіть вигляд, що це нескладний експромт для вас. Однак потрібно постаратися: витерти пилюку на антресолях і помити підлогу в усіх кімнатах.

На вечерю порадуйте свою половинку чимось неординарним, а не супом з фрикадельками. Якщо ваш кулінарний талант знаходиться на рівні вареного чобота, то скористайтеся послугами доставки їжі. У цій справі не варто ризикувати.

Раніше Факти ICTV писали, як ловити рибу під час нересту.

Фото: Pixabay, Unsplash, Dreamstime

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