У Києві відгримів найбільший музичний фестиваль країни Atlas Weekend 2019. Чим запам’ятався, які покращення відбулися цього року і що варто вдосконалити у наступному – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Atlas Weekend 2019 у Києві підійшов до кінця, але враження і відчуття свята житимуть ще довго.

Цього року організатори пішли ще далі, створивши комфортні умови для людей з проблемами слуху, поліпшивши умови утримання території і інфраструктури фестивалю.

Факти ICTV зібрали всі плюси і недоліки, з якими зіткнулися цього року на Atlas Weekend.

Таймінг

Найголовніше правило для подібного рівня фестивалів – найсуворіше дотримання таймінгу груп. У дні виступів Black Eyed Peas і A$AP Ferg з цим були явні проблеми.

Через півгодини з моменту, коли A$AP Ferg повинен був почати виступ, стало відомо, що він вийде орієнтовно ще через 40 хвилин. Затримка склала в цілому більше години.

Організатори пояснили все затримкою рейсу музиканта, але чому така сама ситуація сталася і на North stage – невідомо. Естонський репер Tommy Cash вийшов на сцену із запізненням на годину.

Інфрастуктура

Окремо варто відзначити логістику фестивалю. Захід проходить на ВДНГ, поруч з метро, що є плюсом. Але те, що метро працює до 00.00, накладається великим відбитком на можливість потрапити додому після затримок хедлайнерів.

Продовження роботи метро на одну годину 9 і 12 липня не врятували від того, що на вихідних величезна кількість людей не могла виїхати з експоцентру. Ціни на таксі були збільшені мінімум удвічі, але машин все одно не вистачало на всіх.

Більше пощастило жителям Позняків і центру столиці. Uber Shuttle за 20 грн доставляв своїх пасажирів додому комфортно і недорого.

Будемо сподіватися, що організатори наступного року спробують зробити свої фестивальні автобуси за прикладом польського Оpen’er Festival або хоча б збільшать кількість маршрутів Uber Shuttle.

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Інклюзивна зона

Ще одним нововведенням стала інклюзивна зона. Цього року на фестивалі з’явився майданчик для людей з порушеннями слуху. Пісні перекладалися мовою жестів.

Це був майданчик, що складався з тактильної та візуальної сфер.

Перша передавала музику з Main stage за допомогою вібрацій. Можна було надіти спеціальний жилет SubPac і відчути бас по всьому тілу завдяки пульсаціям.

Друга передавала музику через візуальний еквалайзер.

Також на великому екрані головної сцени транслювався сурдопереклад пісень хедлайнерів.













Atlas Weekend 2019: як пройшов найбільший фестиваль України / 3 фотографии

Подібна ініціатива дуже радує і дає шанс на те, що всі мінуси фестивалю обов’язково будуть виправлені і захід з кожним роком ставатиме тільки краще.

Фудкорт

Цього року він був квінтесенцією всіх фудкортів, які траплялися з Києвом коли-небудь. Фудкорти Вуличної їжі, Кураж Базару, BeLive!, UPark Festival були зібрані на Atlas Weekend 2019.

Їжа була абсолютно будь-яка і на будь-який гаманець. Дуже смачні бургери можна було купити за 50 грн. Для вегетаріанців була величезна кількість точок з фалафелем, шаурмою з сейтаном і хумусом.

Також тут були представлені і київські заклади – Альтруїст, Бездельники, Orang+utan та інші.

Єдиним мінусом було те, що деякі продавці неохоче приймали картки Visa.













Atlas Weekend 2019: як пройшов найбільший фестиваль України / 3 фотографии

В цілому, присутність Atlas Weekend в житті Києва є величезним плюсом. Це показує те, що ми можемо вчитися і прагнемо до розвитку музики в Україні.

Однак фестивалю є куди рости. Хороші виконавці – це чудово, але актуальні і хороші виконавці – ще краще.

Хотілося б не їздити за кордон на концерт улюблених груп, а щоб їх можна було послухати у нас, як на Оpen’er Festival або Sziget.

Поки український фестиваль досить молодий – він існує з 2015 року. Для порівняння – Оpen’er Festival проходить з 2002 року, а перший Sziget відбувся у 1993 році.

Без сумніву, Atlas Weekend буде таким фестивалем, тому що всі задатки для цього є й досвід помітно накопичується з кожним роком.

Фото: Atlas Weekend