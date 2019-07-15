Купити квитки на Atlas Weekend 2020 можна вже з 15 липня. У продажу з’явився абонемент на всі дні за 1 800 грн.
Квитки на Atlas Weekend 2020 можна придбати з 15 липня. Абонемент на всі дні фестивалю обійдеться у 1 800 грн, якщо купувати у касах міста, та 1 900 грн, якщо придбати онлайн.
За кемпінг доведеться заплатити 600 грн.
Головний музичний фестиваль Atlas Weekend 2020 пройде з 7 по 12 липня в Києві на ВДНГ.
Квитки можна придбати за посиланням.
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Нагадаємо, Atlas Weekend 2019 проходив у Києві з 9 по 14 липня.
Факти ICTV писали про те, хто виступив на Atlas Weekend 2019 у шостий день фестивалю.
Фото: Atlas Weekend
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