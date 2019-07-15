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Atlas Weekend 2020: де купити квитки і ціна

Купити квитки на Atlas Weekend 2020 можна вже з 15 липня. У продажу з’явився абонемент на всі дні за 1 800 грн.

Atlas Weekend 2020: де купити квитки і ціна

Квитки на Atlas Weekend 2020 можна придбати з 15 липня. Абонемент на всі дні фестивалю обійдеться у 1 800 грн, якщо купувати у касах міста, та 1 900 грн, якщо придбати онлайн.

За кемпінг доведеться заплатити 600 грн.

Головний музичний фестиваль Atlas Weekend 2020 пройде з 7 по 12 липня в Києві на ВДНГ.

Квитки можна придбати за посиланням.

Читайте: Фестивалі літа 2019 в Україні та Європі: де відпочити і послухати музику

Нагадаємо, Atlas Weekend 2019 проходив у Києві з 9 по 14 липня.

Факти ICTV писали про те, хто виступив на Atlas Weekend 2019 у шостий день фестивалю.

Фото: Atlas Weekend

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