Компанія Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших серед українців напрямків відпочинку у межах рідної країни. Першість отримав Бердянськ.
Компанія Google Україна оприлюднила аналітику пошукових запитів користувачів, визначивши пріоритети українців у виборі місця відпочинку.
Серед вітчизняних курортів користувачі найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі.
Найбільша кількість українців, які вибирають літній відпочинок в Україні, цікавляться курортним містом Бердянськ, розташованим на Азовському узбережжі в Запорізькій області.
Топ-10 популярних напрямків для відпочинку в Україні
- Бердянськ (Запорізька область);
- Карпати;
- Одеса;
- Кирилівка (Запорізька область);
- Затока (Одеська область)
- Генічеськ (Херсонська область);
- Лазурне (Херсонська область);
- Крим;
- Залізний Порт (Херсон);
- Урзуф (Донецька область).
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Вперше за два роки до рейтингу потрапило село Урзуф Донецької області.
Серед зарубіжних напрямків для відпочинку найпопулярнішими для українців залишаються Туреччина, Єгипет і Болгарія.
За ними в цьому році йдуть Грузія, Кіпр, Греція, Чорногорія, Хорватія, Туніс та Іспанія.
На сайті Факти ICTV є спецпроект про відпочинок на морі, ми розповідаємо скільки коштує відпочинок і куди варто поїхати, щоб відпустка не пройшла даремно.
Джерело: Google Україна