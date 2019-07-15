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Де найчастіше відпочивають українці влітку – рейтинг Google

Компанія Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших серед українців напрямків відпочинку у межах рідної країни. Першість отримав Бердянськ.

Де найчастіше відпочивають українці влітку – рейтинг Google

Компанія Google Україна оприлюднила аналітику пошукових запитів користувачів, визначивши пріоритети українців у виборі місця відпочинку.

Серед вітчизняних курортів користувачі найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі.

Найбільша кількість українців, які вибирають літній відпочинок в Україні, цікавляться курортним містом Бердянськ, розташованим на Азовському узбережжі в Запорізькій області.

Топ-10 популярних напрямків для відпочинку в Україні

  • Бердянськ (Запорізька область);
  • Карпати;
  • Одеса;
  • Кирилівка (Запорізька область);
  • Затока (Одеська область)
  • Генічеськ (Херсонська область);
  • Лазурне (Херсонська область);
  • Крим;
  • Залізний Порт (Херсон);
  • Урзуф (Донецька область).

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Вперше за два роки до рейтингу потрапило село Урзуф Донецької області.

Серед зарубіжних напрямків для відпочинку найпопулярнішими для українців залишаються Туреччина, Єгипет і Болгарія.

За ними в цьому році йдуть Грузія, Кіпр, Греція, Чорногорія, Хорватія, Туніс та Іспанія.

На сайті Факти ICTV є спецпроект про відпочинок на морі, ми розповідаємо скільки коштує відпочинок і куди варто поїхати, щоб відпустка не пройшла даремно.

Джерело: Google Україна

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