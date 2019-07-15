Компанія Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших серед українців напрямків відпочинку у межах рідної країни. Першість отримав Бердянськ.

Компанія Google Україна оприлюднила аналітику пошукових запитів користувачів, визначивши пріоритети українців у виборі місця відпочинку.

Серед вітчизняних курортів користувачі найчастіше шукали варіанти відпочинку в Бердянську, Карпатах і Одесі.

Найбільша кількість українців, які вибирають літній відпочинок в Україні, цікавляться курортним містом Бердянськ, розташованим на Азовському узбережжі в Запорізькій області.

Топ-10 популярних напрямків для відпочинку в Україні

Бердянськ (Запорізька область);

Карпати;

Одеса;

Кирилівка (Запорізька область);

Затока (Одеська область)

Генічеськ (Херсонська область);

Лазурне (Херсонська область);

Крим;

Залізний Порт (Херсон);

Урзуф (Донецька область).

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Вперше за два роки до рейтингу потрапило село Урзуф Донецької області.

Серед зарубіжних напрямків для відпочинку найпопулярнішими для українців залишаються Туреччина, Єгипет і Болгарія.

За ними в цьому році йдуть Грузія, Кіпр, Греція, Чорногорія, Хорватія, Туніс та Іспанія.

На сайті Факти ICTV є спецпроект про відпочинок на морі, ми розповідаємо скільки коштує відпочинок і куди варто поїхати, щоб відпустка не пройшла даремно.