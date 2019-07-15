Liam Gallagher і Michael Kiwanuka запалювали публіку в останній день Atlas Weekend 2019. Як виступали знамениті музиканти, читайте в матеріалі Факти ICTV.

Британський інді-фолк виконавець Michael Kiwanuka та батько британської поп-музики Liam Gallagher стали зірками шостого дня Atlas Weekend 2019, уперше виступивши в Україні.

Liam Gallagher – один із братів Галлахерів, що заснували гурт Oasis, а Michael Kiwanuka у свій час виступав на розігріві у співачки Адель в її турне і на концерті на iTunes Festival.

Музиканти уперше виступили в Україні і публіка зустріла їх шаленими оваціями, як це було дивіться далі.

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– Я співаю краще, ніж будь-коли. Я готовий. Я більш, ніж готовий. Я хочу прийти і показати всім, чого їм не вистачає, – сказав Ліам перед концертом.



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