Яким буде 15 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День загалом несприятливий, емоційний фон буде напруженим.

Бажано скоротити соціальні контакти або хоча б обмежте їх тими людьми, з якими ви зазвичай легко знаходите спільну мову.

Щоб справи і ситуації принесли вам користь, проявіть гнучкість, терпіння, вміння слухати інших.

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Сьогодні доречні спорт, робота в саду або будь-яка активна діяльність, яка зможе перенаправити бурхливі емоції на фізичний рівень.

Подбайте про своє здоров’я, приділіть час медитації або просто відокремленому відпочинку.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, надягання нового одягу, фінансові операції, початок подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 року для всіх знаків зодіаку.