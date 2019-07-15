PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 15 липня

Яким буде 15 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День загалом несприятливий, емоційний фон буде напруженим.

Бажано скоротити соціальні контакти або хоча б обмежте їх тими людьми, з якими ви зазвичай легко знаходите спільну мову.

Щоб справи і ситуації принесли вам користь, проявіть гнучкість, терпіння, вміння слухати інших.

Читайте: Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

Сьогодні доречні спорт, робота в саду або будь-яка активна діяльність, яка зможе перенаправити бурхливі емоції на фізичний рівень.

Подбайте про своє здоров’я, приділіть час медитації або просто відокремленому відпочинку.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, надягання нового одягу, фінансові операції, початок подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

Джерело: Astro.Expert

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка