Гороскоп на тиждень з 15 до 21 липня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 15 до 21 липня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Навколо вас розгорнеться бурхлива діяльність, але партнерство, романтичні пригоди, юридичні переговори, незважаючи на всі старання, пройдуть не зовсім вдало. Заздрість, ревнощі, агресивність і жорстокість – потенційні фактори, яких варто уникати або усувати. Прагнення до гармонії та співробітництво допоможуть врівноважити вплив негативних сил.

Гороскоп для Тельців

Гарний тиждень для вирішення важливих ділових питань. Ви відчуваєте підвищення життєвих сил та енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, ви лідируєте серед своїх друзів і колег. Вдалий час для вирішення проблем та усунення перешкод у коханні та сімейних стосунках.

Гороскоп для Близнюків

Ви активні та енергійні, але ваші дії часто непродумані та неконструктивні. Прагнення до творчої реалізації допоможе вам вирішити багато проблем і завдань. Сприятливий період для бізнесу, відновлення старих контактів, реорганізації справ і корекції проектів. Вдалими виявляться ділові візити та звернення до влади. Також ви відчуваєте підтримку співробітників.

Гороскоп для Раків

Робочий тиждень супроводжується капризами, сварками і невдоволенням, різними складнощами та перешкодами. Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних стосунків. Зростає бажання пригнічувати партнера, стверджувати свій авторитет, наполягати на своїй думці, що може негативно позначитися на взаєминах.

Гороскоп для Левів

Ви стаєте ініціативнішими, прагнете показати себе в дії. Отже, вас складно переключити на іншу ідею або тему, що провокує невдоволення навколишніх. В усіх діях відчуваються прояви пафосу, показної значущості та важливості того, що відбувається. Схильність говорити те, що думаєте, може показати вас із негативного боку.

Гороскоп для Дів

Період переосмислення різних аспектів життя та очищення від минулого. Відновлення старих стосунків, які не дають задоволення. Якісь плани, пов’язані з розвагами, творчістю, азартом, на які ви розраховували, можуть зірватися або змінитися. Доведеться займатися відкладеними справами з документами. Можливо, з’явиться хтось із минулого або ви будете спілкуватися з кимось далеким.

Гороскоп для Терезів

Схильність до непотрібних витрат грошових коштів. Ви відчуваєте брак працьовитості в гонитві за задоволеннями, можете забути про роботу або свої обов’язки. Все це може призвести до збитків, хоча і несуттєвих. Ви потребуєте захоплення та вимагаєте до себе максимум уваги. Можливі виробничі конфлікти та непорозуміння особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви схильні займатися громадською діяльністю, натхнені та здатні заразити цим підйомом співробітників і керівництво. За рахунок особистої привабливості та фізичної чарівності вам все до снаги. Можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку керівництва, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі.

Гороскоп для Стрільців

Відчуваєте інтенсивність життєвих потоків. Життєрадісність викликатиме почуття симпатії до вас з боку інших людей. Вами цікавляться та захоплюються. Швидко встановлюються стосунки з представниками протилежної статі. Сміливе ухвалення відповідальних рішень і використання всіх своїх резервів сприяють досягненню цілей.

Гороскоп для Козерогів

Період несприятливий для будь-яких починань, крім справ, розрахованих на тривалу перспективу. Відчуваєте на собі пильну увагу, доводиться жити за жорстким графіком. Можливо, ви почнете співчувати своєму керівнику, відчуєте на власному досвіді всю складність керування. Нелегко буде досягти домовленостей. Вам доведеться вирішувати особливо складні завдання.

Гороскоп для Водоліїв

Проявляється схильність до імпульсивних, різких та агресивних реакцій. Якщо до навколишніх ви пред’являєте занадто завищені вимоги, то самі не будете у них викликати симпатію та повагу. Часто стаєте учасником дискусій, які доводите до конфліктів. Відсутність дисциплінованості та здатності пристосовуватися призводять до конфліктів з керівництвом.

Гороскоп для Риб

Період гармонії та миру, психіка буде перебувати у стані врівноваженості. Всі проблеми здаються вирішеними, ви перебуваєте у піднесеному настрої. Багато знайомств, які можуть перерости у любовні або дружні стосунки. Підвищення життєвих сил та енергії, здорове прагнення до конкуренції допоможуть вам вирішити багато питань. Часто ділові проблеми переплітаються з повсякденними турботами, але це не заважає вам.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 для всіх знаків зодіаку.