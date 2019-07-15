Професійне свято працівників бухгалтерської справи – День бухгалтера України – щорічно відзначають 16 липня.

День бухгалтера України має сталу дату – з 2004 року його відзначають 16 липня.

Свято встановлено указом президента №662/2004 від 18 червня 2004 року.

А дата 16 липня була вибрана, бо саме у цей день у 1999 році ухвалили закон №996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

У тексті документу необхідність встановлення такого свята обгрунтована значним внеском працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, а ткож зростання національної економіки.

Хоча це свято дуже молоде, сама професія бухгалтера з’явилася ще 6 тис. років тому.

Сьогодні ж неможливо уявити роботу успішного підприємства без хорошого бухгалтера.

Професія шанована у багатьох країнах. Є навіть Міжнародний день бухгалтера, який щорічно відзначається 10 листопада.