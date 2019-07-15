В Україні 21 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. Факти ICTV запитали астролога, чого чекати у цей період.

Астролог, засновниця Міжнародного центру астрології і розвитку свідомості ASTRA Анна Вергелес підготувала астропрогноз на парламентські вибори 2019.

У плані астрології дата 21 липня досить непроста. 17 липня відбудеться місячне затемнення, вплив якого відчуватиметься і у день виборів.

– Це затемнення досить складне, яке знаменує протистояння народу і влади, людей і системи. Буде підвищений емоційний фон і можливі не те, щоб провокації, але якісь епатажні виступи, яскраві заяви, – каже астролог.

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Напередодні виборів, у період 15-19 липня, пануватиме напружена обстановка. Можливі скандали, будуть виявлені компромати – все таємне стане явним. Очікуються у цей період і емоційні заяви політиків.

– Спливатиме всіляка брудна інформація, компромати, якісь чутки. Є показники, що боротьба буде, до того ж не зовсім чесна.

Для того, щоб вплинути на результати виборів, будуть використовуватися маніпулятивні технології, не зовсім прозорі схеми. Емоційно розгойдувати натовп будуть, це однозначно, – розповідає Анна Вергелес.

Тому дуже важливо вирішувати не емоційно, а максимально орієнтуватися на логіку і здоровий глузд.

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