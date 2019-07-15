Музичний фестиваль UPark Festival 2019 пройде в Києві в Sky Family Park з 16 по 18 липня.
Розклад UPark Festival 2019 на 99% вже готовий. Залишився всього один пробіл 16 липня, але скоро його виправлять.
За три дні на сцені фестивалю виступлять 13 всесвітньо відомих артистів: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon та інші.
Читайте: UPark Festival 2019: де купити квитки і ціна
Факти ICTV публікують повний розклад UPark Festival 2019 у зручному форматі.
Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.
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