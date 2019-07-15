У мережі ажіотаж через нову програму FaceApp, яка може “зістарити” вас в одну мить. Факти ICTV зібрали фотографії знаменитостей у літах і звичайних українців, які вже встигли поекспериментувати.

Додаток FaceApp може змінити вашу фотографію до невпізнання, накинувши їй пару десятків років.

Примітно, що у додатку можна робити й інші маневри – омолодження і зміну статі. Але останні не користуються такою популярністю, як функція старіння.

Безкоштовний мобільний додаток є в Apple App Store для пристроїв компанії Apple і в Google Play для пристроїв на платформі Android.

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Користувачі завантажують у FaceApp фотографії знаменитостей, щоб подивитися, як улюбленці мільйонів виглядатимуть у старості. Так, “процедуру старіння” вже пройшли голлівудські зірки Кім Кардашян з Каньє Вестом, Дженніфер Лоуренс, Джон Сноу, Наталі Портман і український співак Стас Шурінс.

Пропонуємо подивитися захоплюючу добірку.





















Змінитися за секунду: користувачі захопилися FaceApp і “зістарили” зірок / 5 фотографий

Ті, хто не бояться зазирнути старості в обличчя, проганяють через додаток FaceApp і власні фото.













Змінитися за секунду: користувачі захопилися FaceApp і “зістарили” зірок / 3 фотографии

До речі, у мережі запустили новий інтернет-челендж #BottleCapChallenge, учасники якого повинні відкрити кришку пляшки ударом ноги.