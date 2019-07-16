PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Басейн, фуд-корт і сцена: карта UPark Festival 2019

16 липня в Києві стартує музичний фестиваль UPark Festival 2019. На триденне свято до столиці приїдуть тисячі меломанів з усієї України.

карта UPark Festival 2019

UPark Festival 2019 пройде на новій локації Sky Family Park з 16 по 18 липня.

На фестивалі будуть представлені різні ігрові зони, фуд-корт і два критих сферичних бари.

Добре провести час можна і на місці, але також можна прогулятися по столиці. До метро Почайна можна доїхати за 10 хвилин на будь-якому громадському транспорті.

Локація UPark Festival 2019 знаходиться поруч з ТРЦ Sky Mall, тому шопінг, боулінг і кінотеатр будуть одним з варіантів дозвілля.

Читайте: Хедлайнери UPark Festival 2019: топ-виконавці фестивалю

На території фестивалю буде басейн, біля якого можна позасмагати і освіжитися.

Також відпочити від спеки можна на спеціально обладнаному пляжі біля річки.

Організатори підготували карту UPark Festival 2019, яка допоможе зорієнтуватися на території заходу і знайти все, що потрібно.

Раніше Факти ICTV публікували повний розклад UPark Festival 2019.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка