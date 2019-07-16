Сьогодні, 16 липня, червона дата на календарі – День бухгалтера. Не забудьте привітати рідних і близьких бухгалтерів, а Факти ICTV у цьому допоможуть добіркою привітань.
16 липня в Україні відзначається День бухгалтера. Сьогодні буде доречним привітати своїх знайомих бухгалтерів з професійним святом.
Факти ICTV підготували для вас найкращі привітання для працівників цієї поважної професії.
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Знову паперів у вас вже купа,
Знову вже справ немало є.
Але вино у келихи налийте – День бухгалтерії іде!
Ми вас вітаємо сердечно,
Нехай ваші збудуться мрії,
Розрахунки будуть нехай не вічні,
А в головах будуть нові обрії!
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Накладні декларації, довідки звіти.
То ж потрібно все знати, пам’ятати і вміти.
Тож постійна робота — зранку й до ночі,
То нерви сталеві, то змучені очі.
Без бухгалтерів буде тільки хаос в рахунках.
Вони заслужили в цей день подарунки.
Вони заслужили в цей день привітання,
Поваги, любові, уваги й визнання.
Бажаємо щастя, здоров’я й натхнення,
На довгі роки і на сьогодення.
Нехай добрі слова рікою вам ллються,
А дебет і кредит завжди зійдуться.
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Зі святом чудовим,
Та професійним.
Вашим улюбленим,
Серцю вабливим.
Знаєте справу,
Працюєте вміло.
Це зрозуміло,
Ви за касира.
Хай же рахуються
гроші уміло,
Із днем бухгалтера,
Будьте щасливі!
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Вітаємо усіх бухгалтерів із професійним днем. Нехай на роботі ви і оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.5. Бухгалтер – це людина, яка вміє розмовляти на рівних з податковим інспектором, зводити кредит з дебетом, а це все одно що Бог! Милі бухгалтера, від щирого серця вітаю вас з цим чудовим святом! Нехай в сім’ї панує розуміння, гармонія і спокій, а на роботі премії вихором кружляють, наповнюючи гаманець шарудить добром.
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Бухгалтер – це людина, яка вміє розмовляти на рівних із податковим інспектором, зводити кредит із дебетом, а це те ж саме, що Бог! Милі бухгалтери, від щирого серця вітаю вас із цим чудовим святом! Нехай у сім’ї панує розуміння, гармонія і спокій, а на роботі премії вихором кружляють, наповнюючи гаманець добром, шо шарудить.
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