День бухгалтера 2019 Україні відзначають 16 липня. Дата визначена указом президента у 2004 році.
День бухгалтера в Україні щороку святкують 16 липня. Він встановлений указом президента України від 18 червня 2004 №662 / 2004, “враховуючи значний внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, зростання національної економіки”.
Дата святкування обрана на честь ухвалення 16 липня 1999 року закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
У цей день прийнято вітати бухгалтерів та дякувати їм за роботу.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем бухгалтера у картинках.
День бухгалтера: найкращі привітання у картинках / 6 фотографий
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До слова, Факти ICTV також зібрали найкращі СМС-привітання на День бухгалтера.
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