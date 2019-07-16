16 липня свято – День бухгалтера. Хто такий бухгалтер і як з’явилася професія – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День бухгалтера України щорічно відзначають 16 липня, саме цього дня 20 років тому Верховна Рада ухвалила закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність.

У 2004 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми цьому історичному дню було надано статусу професійного свята бухгалтерів.

Бухгалтер чи не найважливішою професією сучасності. Без бухгалтерського обліку не може обійтися жодна економіка світу. А вже тим більше окремі підприємства, заводи і навіть маленькі магазини зобов’язані вести бухгалтерський облік.

Історія професії сягає початку цивілізації.

У період розквіту таких галузей, як торгівля і ремесла, людям на допомогу прийшла арифметика. Коли не було цифр, люди вже володіли основами бухгалтерського обліку.

Вони робили записи про своє господарство у різний спосіб, особливо цікавим носієм даних були мотузки, на яких зав’язували вузлики. Потім носіями інформації стали папірус, глиняні обпалені таблиці – цеглини, пергамент, віск, дерево, папір.

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Основоположником принципів бухгалтерії вважається італійський математик Лука Пачолі, який понад 500 років тому опублікував математичну працю, в якій докладно виклав правила і прийоми арифметичних дій.

Так, в епоху середньовіччя з’явилася спеціальність, яка і досі залишається незмінно популярною і затребуваною у всіх сферах економіки.

Сьогодні середня зарплата бухгалтера в Україні становить 10 тис. грн, а локально у Києві – 14 тис. грн.

У функції бухгалтера входить стежити за фінансовим станом підприємства, звітувати перед державними органами та власниками компанії, організовувати роботу з клієнтами і партнерами організації, вчасно і правильно сплачувати державні податки.

Професія шанована у багатьох країнах. Є навіть Міжнародний день бухгалтера, який щорічно відзначається 10 листопада.