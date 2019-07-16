Яким буде 16 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сьогодні краще не займатися активною діяльністю, а зосередитися на емоційній рівновазі і своєму внутрішньому світі.

У цей день існує великий ризик бути ошуканими або залученими до дуже ризикованих ситуацій.

Тому, якщо на вас чекають важливі справи або прийняття рішень, краще не поспішати і проявляти уважність.

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Напередодні місячного затемнення емоції можуть стати більш тривожними. Старі страхи, занепокоєння і зайва невпевненість в собі можуть позначитися на відносинах з оточуючими.

Несприятливим сьогодні вважається початок подорожей, надягання нового одягу, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 року для всіх знаків зодіаку.