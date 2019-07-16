PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Місячне затемнення 16 липня – коли і де дивитися

Українці зможуть спостерігати часткове місячне затемнення в ніч з 16 на 17 липня 2019 року.

Повний місяць

У ніч проти 17 липня, в 0.31 за Києвом, так званий попелястий Місяць зможуть спостерігати жителі більшої частини Європи, зокрема, України.

У фазі повного місяця місячний диск сховається за земною тінню приблизно на 65%, тобто відбудеться часткове місячне затемнення.

Читайте: Коридор затемнень у липні: небезпеки періоду, що не варто робити і хто у зоні ризику

Попелястий Місяць – це явище, під час якого супутник Землі видно цілком, хоча Сонцем освітлена тільки його частина, а неосвітлений бік має попелястий відтінок.

У США липневий повний місяць називають Оленячим Місяцем, тому що в цей час у оленів з’являються нові роги.

Нагадаємо, коридор затемнень стартував 2 липня, в день сонячного затемнення, і закінчиться 17 липня місячним затемненням.

Фото: Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коридор затемнень: українці зможуть побачити попільний Місяць
Коридор затемнень у липні: небезпеки періоду, що не варто робити і хто у зоні ризику
Кривавий Місяць: коли і де буде видно перше місячне затемнення 2019
Місячне затемнення у січні: де і коли дивитися кривавий Місяць
Місячне затемнення 2018: як бачили кривавий місяць в Україні
Найдовше місячне затемнення  століття (ОНЛАЙН)
Рідкісне місячне затемнення 27 липня 2018: Земля опиниться між силами гравітацій
Місячне затемнення 2018 – де побачити в Україні (КАРТА)
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка