Українці зможуть спостерігати часткове місячне затемнення в ніч з 16 на 17 липня 2019 року.

У ніч проти 17 липня, в 0.31 за Києвом, так званий попелястий Місяць зможуть спостерігати жителі більшої частини Європи, зокрема, України.

У фазі повного місяця місячний диск сховається за земною тінню приблизно на 65%, тобто відбудеться часткове місячне затемнення.

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Попелястий Місяць – це явище, під час якого супутник Землі видно цілком, хоча Сонцем освітлена тільки його частина, а неосвітлений бік має попелястий відтінок.

У США липневий повний місяць називають Оленячим Місяцем, тому що в цей час у оленів з’являються нові роги.

Нагадаємо, коридор затемнень стартував 2 липня, в день сонячного затемнення, і закінчиться 17 липня місячним затемненням.