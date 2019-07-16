За допомогою додатку FaceApp вирішили зістарити відомих українських політиків.

У мережі з’явився додаток FaceApp, за допомогою якого можна зістарити людину на фотографії.

Деякі українці вирішили використати додаток для старіння на своїх фото.

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А дехто пішов іще далі і вирішив зістарити відомих українських політиків, які тепер нагадують вчителів. Серед них президент Володимир Зеленський, народний депутат Юлія Тимошенко і лідер партії Голос Святослав Вакарчук.

























Нагадують вчителів: додаток для старіння FaceApp використали на українських політиках / 6 фотографий

До слова, Факти ICTV зібрали фотографії знаменитостей та українців, які поекспериментували з додатком FaceApp.

Фото: Богдан Амосов