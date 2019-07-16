За допомогою додатку FaceApp вирішили зістарити відомих українських політиків.
У мережі з’явився додаток FaceApp, за допомогою якого можна зістарити людину на фотографії.
Деякі українці вирішили використати додаток для старіння на своїх фото.
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А дехто пішов іще далі і вирішив зістарити відомих українських політиків, які тепер нагадують вчителів. Серед них президент Володимир Зеленський, народний депутат Юлія Тимошенко і лідер партії Голос Святослав Вакарчук.
Нагадують вчителів: додаток для старіння FaceApp використали на українських політиках / 6 фотографий
До слова, Факти ICTV зібрали фотографії знаменитостей та українців, які поекспериментували з додатком FaceApp.
Фото: Богдан Амосов