PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

В Україні може запрацювати новий автобусний перевізник Baltic Shuttle

Автобусне підприємство Baltic Shuttle уже цього літа може відкрити новий напрямок із Талліна до Києва.

В Україні може запрацювати новий автобусний перевізник Baltic Shuttle

Член правління Baltic Shuttle Ігор Пащук заявив, що в Україну може зайти ще один автобусний перевізник з Естонії.

– Зараз чекаємо дозвільних документів на транзитне перетинання Латвії та Білорусі. Сподіваюся, що лінію до Києва удасться відкрити вже цього літа, – сказав Пащук.

Маршрут проходитиме у напрямку Таллінн-Пярну-Вільнюс-Київ.

ЧитайтеFlixBus в Україні: маршрути та як купити квитки

За попередніми даними, автобус із Таллінна до Києва курсуватиме три рази на тиждень. Один рейс обслуговуватиме Baltic Shuttle, два інші – закордонні партнери естонської фірми.

Квиток в одну сторону коштуватиме €55-60.

Нагадаємо, транспортна компанія FlixBus, яка здійснює дешеві автобусні пасажирські перевезення в ЄС та США, вийшла на український ринок і офіційно починає свою діяльність.

Джерело: ERR

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Полтавщині під час руху загорівся автобус з людьми
FlixBus в Україні: маршрути та як купити квитки
В Європу за €5: FlixBus вийшов на український ринок
У Казахстані перекинувся автобус з пасажирами – загинули 11 людей
99% перевізників працюють нелегально: як обрати надійне таксі
Розбита голова і забої: в Харкові з автобуса на ходу випав чоловік
У Києві розвалився автобус після наїзду на лежачого поліцейського
Під Миколаєвом перекинувся автобус – постраждали восьмеро пасажирів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка