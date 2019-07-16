Автобусне підприємство Baltic Shuttle уже цього літа може відкрити новий напрямок із Талліна до Києва.
Член правління Baltic Shuttle Ігор Пащук заявив, що в Україну може зайти ще один автобусний перевізник з Естонії.
– Зараз чекаємо дозвільних документів на транзитне перетинання Латвії та Білорусі. Сподіваюся, що лінію до Києва удасться відкрити вже цього літа, – сказав Пащук.
Маршрут проходитиме у напрямку Таллінн-Пярну-Вільнюс-Київ.
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За попередніми даними, автобус із Таллінна до Києва курсуватиме три рази на тиждень. Один рейс обслуговуватиме Baltic Shuttle, два інші – закордонні партнери естонської фірми.
Квиток в одну сторону коштуватиме €55-60.
Нагадаємо, транспортна компанія FlixBus, яка здійснює дешеві автобусні пасажирські перевезення в ЄС та США, вийшла на український ринок і офіційно починає свою діяльність.
Джерело: ERR