Скільки днів відпочиватимуть українці у липні 2019 року – у матеріалі Фактів ICTV.
У липні 2019 року немає великих державних і церковних свят, тому і не буде додаткових вихідних.
У липні українці відпочивають всього вісім днів: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
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Серед православних свят в липні 2019 року можна виокремити День Петра і Павла (12 липня) і Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Івана (7 липня).
Раніше Факти ICTV публікували календар свят на липень.
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