Додаток для старіння FaceApp за останні кілька днів став дуже популярним, однак він збирає дані користувачів.

Додаток, за допомогою якого можна зістарити свою фотографію, FaceApp став дуже популярним завдяки цій безкоштовній функції.

Однак з використанням програми пов’язані певні ризики. Якщо її встановлювати на смартфон, то у FaceApp буде доступ до всіх фотографій на пристрої та до інформації з браузера.

Якщо вказаний додаток використовується за допомогою соцмережі Facebook, то він отримає доступ до відкритої інформації вашої сторінки, фото та електронних адрес.

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Подібні дані отримують й інші подібні програми, проте FaceApp належить російській компанії Wireless Lab, а це означає, що вона може працювати в рамках законодавства РФ.

Воно, в свою чергу, свідчить про те, що російські спецслужби можуть отримати доступ до всіх даних, які збирає додаток.

До слова, українці “зістарили” відомих політиків за допомогою FaceApp.

Джерело: AIN