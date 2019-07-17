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Додаток для старіння FaceApp: у чому небезпека використання

Додаток для старіння FaceApp за останні кілька днів став дуже популярним, однак він збирає дані користувачів.

Додаток для старіння FaceApp: у чому небезпека використання

Додаток, за допомогою якого можна зістарити свою фотографію, FaceApp став дуже популярним завдяки цій безкоштовній функції.

Однак з використанням програми пов’язані певні ризики. Якщо її встановлювати на смартфон, то у FaceApp буде доступ до всіх фотографій на пристрої та до інформації з браузера.

Якщо вказаний додаток використовується за допомогою соцмережі Facebook, то він отримає доступ до відкритої інформації вашої сторінки, фото та електронних адрес.

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Подібні дані отримують й інші подібні програми, проте FaceApp належить російській компанії Wireless Lab, а це означає, що вона може працювати в рамках законодавства РФ.

Воно, в свою чергу, свідчить про те, що російські спецслужби можуть отримати доступ до всіх даних, які збирає додаток.

До слова, українці “зістарили” відомих політиків за допомогою FaceApp.

Джерело: AIN

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