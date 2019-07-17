16 липня у Києві пройшов перший день музичного фестивалю UPark Festival 2019. Хто дарував відвідувачам неймовірні емоції – читайте в матеріалі.
16 липня на UPark Festival 2019 виступили SWRMS і Nothing But Thieves. А хедлайнером першого дня став гурт Bring Me The Horizon.
О 18.00 на сцені з’явився український гурт TBPOFT. Це новий електронний проект лейблу Івана Дорна Masterskaya.
Після них відвідувачі фестивалю зустрічали американський поп-панк гурт SWRMS.
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О 19.30 на сцену вийшли британські інді-рокери Nothing But Thieves. Музикантам вдалося добряче розігріти публіку і змусити відвідувачів танцювати під свої хіти.
Ну а продовжилися танці вже під музику хедлайнерів вечора – гурт Bring Me The Horizon. Хлопці дивували всіх незвичними костюмами, фаєр-шоу та спецефектами, чим зробили свій виступ просто космічним.
До слова, раніше Факти ICTV публікували розклад UPark Festival 2019.
Фото: UPark Festival