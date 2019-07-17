Яким буде 17 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День несприятливий для більшості справ. Сьогодні буде відчуватися вплив місячного затемнення, тому намагайтеся зберігати спокій, уникати фізичних перенапруг і активного спілкування.

Можна проаналізувати, які результати дав вам коридор затемнень, які проблеми з’явилися в цей період, подумати про можливі шляхи їх вирішення, намітити план реалізації задуманого.

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Особливу увагу сьогодні варто приділити здоров’ю. Обирайте здорову їжу, відмовтеся від інтоксикацій. Подбайте про те, щоб протягом дня був час для відпочинку. Також будуть доречні легкі фізичні вправи.

У спілкуванні намагайтеся проявляти ввічливість і доброту, особливо в тих випадках, коли ситуація змушує вас відстояти позицію.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.