PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Криваве місячне затемнення: як за рідкісним явищем спостерігали у Києві та світі

У ніч з 16 на 17 липня відбулося часткове місячне затемнення, яке тривало близько трьох годин.

Криваве місячне затемнення: як за рідкісним явищем спостерігали у Києві та світі

У ніч на 17 липня українці могли спостерігати за частковим місячним затемненням, яке закрило коридор затемнень.

Воно почалося о 23.01 і закінчилося о 2.00. Найактивнішу фазу можна було бачити о 00.30 – у цей період темрява надавала Місяцю кривавий відтінок. Правда, побачити його можна було лише за допомогою спеціальної оптики.

Читайте: Місячний календар на липень 2019: сприятливі дні та заборони

Проте, як затемнення поступово перекрило половину Місяця, можна було спостерігати без особливих зусиль.

Ось як місячне затемнення виглядало над Києвом.

Ð¢Ð°Ðº Ð²ÑÐ³Ð»ÑÐ´ÐµÐ»Ð° Ð»ÑÐ½Ð° Ð½Ð°Ð´ ÐÐ¸ÐµÐ²Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¾ÑÐ¸

Подивитися на місячне затемнення вийшли люди з різних куточків планети.

Нагадаємо, що місячне затемнення, яке відбулося у ніч на 17 липня, було таким рідкісним явищем, як попільний Місяць.

Фото: Інформатор, УНІАН

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коридор затемнень у липні: небезпеки періоду, що не варто робити і хто у зоні ризику
Місячне затемнення 16 липня – коли і де дивитися
Коридор затемнень: українці зможуть побачити попільний Місяць
Кривавий Місяць: коли і де буде видно перше місячне затемнення 2019
Місячне затемнення у січні: де і коли дивитися кривавий Місяць
Місячне затемнення 2018: як бачили кривавий місяць в Україні
Найдовше місячне затемнення  століття (ОНЛАЙН)
Рідкісне місячне затемнення 27 липня 2018: Земля опиниться між силами гравітацій
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка