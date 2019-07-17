У ніч з 16 на 17 липня відбулося часткове місячне затемнення, яке тривало близько трьох годин.
У ніч на 17 липня українці могли спостерігати за частковим місячним затемненням, яке закрило коридор затемнень.
Воно почалося о 23.01 і закінчилося о 2.00. Найактивнішу фазу можна було бачити о 00.30 – у цей період темрява надавала Місяцю кривавий відтінок. Правда, побачити його можна було лише за допомогою спеціальної оптики.
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Проте, як затемнення поступово перекрило половину Місяця, можна було спостерігати без особливих зусиль.
Ось як місячне затемнення виглядало над Києвом.
Подивитися на місячне затемнення вийшли люди з різних куточків планети.
Partial Moon Eclipse 16 July 2019 seen from balcony #malmö #lumixtz1000ll #photofrommyheart pic.twitter.com/Kkd50k696A
— Lisa von Steijern (@LisavonSteijern) 16 июля 2019 г.
iPhone vs camera
of the
half blood moon lunar eclipse
shot by me pic.twitter.com/Yo2jNg1kN3
— naj // new account (@k4mera) 16 июля 2019 г.
Нагадаємо, що місячне затемнення, яке відбулося у ніч на 17 липня, було таким рідкісним явищем, як попільний Місяць.