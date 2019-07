У ніч на 17 липня українці могли спостерігати за частковим місячним затемненням, яке закрило коридор затемнень.

Воно почалося о 23.01 і закінчилося о 2.00. Найактивнішу фазу можна було бачити о 00.30 – у цей період темрява надавала Місяцю кривавий відтінок. Правда, побачити його можна було лише за допомогою спеціальної оптики.

Проте, як затемнення поступово перекрило половину Місяця, можна було спостерігати без особливих зусиль.

Ось як місячне затемнення виглядало над Києвом.

Подивитися на місячне затемнення вийшли люди з різних куточків планети.

Partial Moon Eclipse 16 July 2019 seen from balcony #malmö #lumixtz1000ll #photofrommyheart pic.twitter.com/Kkd50k696A

iPhone vs camera

of the

half blood moon lunar eclipse

shot by me pic.twitter.com/Yo2jNg1kN3

— naj // new account (@k4mera) 16 июля 2019 г.