Гурт Bring Me The Horizon став хедлайнером першого дня музичного фестивалю UPark Festival 2019.
Гурт Bring Me The Horizon завершив перший день музичного фестивалю UPark Festival 2019.
Музиканти приїхали в Україну з новим альбомом Amo. Але не обійшлось також без улюблених хітів з попередніх релізів.
Британським музикантам вдалося вразити українську публіку. На сцені вони дивували всіх спецефектами, незвичними образами виконавців і танцівників, та фаєр-шоу.
Читайте: UPark Festival 2019: розклад фестивалю
Відвідувачі фестивалю не могли стримати емоцій. Виступ улюбленого гурту вони охрестили просто космічним.
До слова, раніше Факти ICTV публікували список хедлайнерів UPark Festival 2019.
Фото: UPark Festival
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