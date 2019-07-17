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Незвичні образи та фаєр-шоу: виступ Bring Me The Horizon на UPark Festival 2019

Гурт Bring Me The Horizon став хедлайнером першого дня музичного фестивалю UPark Festival 2019.

Незвичні образи та фаєр-шоу: виступ Bring Me The Horizon на UPark Festival 2019

Гурт Bring Me The Horizon завершив перший день музичного фестивалю UPark Festival 2019.

Музиканти приїхали в Україну з новим альбомом Amo. Але не обійшлось також без улюблених хітів з попередніх релізів.

Британським музикантам вдалося вразити українську публіку. На сцені вони дивували всіх спецефектами, незвичними образами виконавців і танцівників, та фаєр-шоу.

Читайте: UPark Festival 2019: розклад фестивалю

Відвідувачі фестивалю не могли стримати емоцій. Виступ улюбленого гурту вони охрестили просто космічним.

До слова, раніше Факти ICTV публікували список хедлайнерів UPark Festival 2019.

Фото: UPark Festival

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