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Факти / Lifestyle

Розклад на 17 липня UPark Festival 2019

У Києві триває UPark Festival 2019. Розклад другого дня фестивалю публікують Факти ICTV.

Розклад на 17 липня UPark Festival 2019

UPark Festival 2019 стартує в Києві в Sky Family Park і хедлайнером 17 липня стане Thirty Seconds to Mars.

Другий день фестивалю ознаменується також виступами хітмейкера Rag’n’Bone Man, талановитого нью-йоркського DIY-колективу AJR і власників престижної нагороди NME за стрімкий старт кар’єри Pale Waves.

Читайте: Хедлайнери UPark Festival 2019: топ-виконавці фестивалю

Факти ICTV публікують повний розклад виступів UPark Festival на 17 липня.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад UPark Festival 2019.

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