Гурт Thirty Seconds to Mars став хедлайнером другого дня музичного фестивалю UPark Festival 2019.

Гурт Thirty Seconds to Mars завершив другий день музичного фестивалю UPark Festival 2019.

Дощ не розігнав фанатів хедлайнера цього вечора.

Через негоду виступ Thirty Seconds to Mars змістився більш як на годину, проте для глядачів це не стало завадою.

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Коли соліст гурту, актор Джаред Лето таки вийшов на сцену – публіку було вже не стримати.

Тисячі рук та голосів злилися в море. Яскравості виступрві додала поява Джареда з жовто-блакитним прапором.

Це й не дивно, адже Thirty Seconds to Mars часті та завжди бажані гості в Україні.

Раніше Факти ICTV публікували розклад UPark Festival 2019.

Фото: Thirty Seconds to Mars