Соціальні мережі і перегляд телевізора збільшують ризик розвитку депресії, а ось відеоігри і час за комп’ютером – ні.

Канадські вчені під керівництвом Патриції Конрад (Patricia Conrad) з Монреальського університету з’ясували, як соціальні мережі, відеоігри і перегляд телевізора впливають на психологічне здоров’я підлітків.

Вони провели дослідження, участь в якому взяли чотири тисячі підлітків і з’ясували, що все залежить від характеру використання гаджетів. Наприклад, вплив відеоігор не позначається негативно, на відміну від перегляду соціальних мереж.

Одна додаткова година використання соціальних мереж збільшує тяжкість депресивних симптомів протягом наступних чотирьох років на 0,64 бала (за шкалою від 0 до 28), а перегляд телевізора – на 0,69 бала.

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Подібного взаємозв’язку щодо використання комп’ютера і відеоігор вчені не виявили. Також не був помічений вплив використання гаджетів на фізичну активність.

Середній вік випробовуваних склав 12,7 років, а саме дослідження тривало чотири роки.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що таке літня депресія, причини і симптоми, а також як боротися з розладом.

Джерело: JAMA Pediatrics