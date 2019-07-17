Вчені дійшли висновку, що виверження супервулкану може перервати процес відновлення озонового шару Землі і призвести до глобальної катастрофи.

Вчені з Інституту фізики атмосфери Китайської академії дійшли висновку, що виверження супервулкану може призвести до глобальної катастрофи, оскільки буде перерваний процес відновлення озонового шару Землі.

За словами дослідників, якби зараз в атмосферу нашої планети потрапила половина всіх озоноруйнуючих речовин за 1990-ті роки, то рівень озону знизився б на 6%.

Виверження супервулкану призведе до того, що шар озону стане тоншим на 2,5% у всьому світі, а в тропіках – на 4,4%.

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Крім того, у газах вулкану міститься велика кількість галогенів, які руйнують молекули озону.

Наразі вчені не можуть прорахувати наслідки, до яких призведе катастрофа, викликана виверженням супервулкану.

Супервулканами називають такі вулкани, виверження яких може привести до змін клімату на всій планеті.

На Землі відомо про місцезнаходження 20 супервулканів. Зазвичай вони вивергаються раз на 100 тис. років.

До слова, вчені вважають, що через 30 років клімат Києва буде таким же, як зараз у столиці Австралії.

Джерело: Phys.org