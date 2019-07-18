16 липня в Києві стартує музичний фестиваль UPark Festival 2019. На триденне свято до столиці приїдуть тисячі меломанів з усієї України.

UPark Festival 2019 пройде на новій локації Sky Family Park з 16 по 18 липня.

На фестивалі будуть представлені різні ігрові зони, фуд-корт і два критих сферичних бари.

Добре провести час можна і на місці, але також можна прогулятися по столиці. До метро Почайна можна доїхати за 10 хвилин на будь-якому громадському транспорті.

Локація UPark Festival 2019 знаходиться поруч з ТРЦ Sky Mall, тому шопінг, боулінг і кінотеатр будуть одним з варіантів дозвілля.

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На території фестивалю буде басейн, біля якого можна позасмагати і освіжитися.

Також відпочити від спеки можна на спеціально обладнаному пляжі біля річки.

Організатори підготували карту UPark Festival 2019, яка допоможе зорієнтуватися на території заходу і знайти все, що потрібно.

Раніше Факти ICTV публікували повний розклад UPark Festival 2019.