Burning Man цього року пройде з 25 серпня до 2 вересня. Про те, як потрапити на фестиваль і що там відбувається – читайте в матеріалі Факти ICTV.

Фестиваль мистецтв Burning Man проходить щорічно в пустелі Блек Рок в штаті Невада, США.

Burning Man починається в останній понеділок серпня о 00.01 і триває до Дня праці, який відзначається в перший понеділок вересня.

Історія створення Burning Man

Вперше фестиваль пройшов у 1986 році. Тоді на пляжі в Сан-Франциско група друзів спалила невелику дерев’яну людину. Згодом ця традиція і стала основоположною.

Назва Burning Man перекладається як людина, що палає і спалювання, тепер вже, величезної дерев’яної статуї є ритуалом, що завершує фестиваль.

На першому Burning Man були присутні 20 осіб, а з 2013 року відвідуваність становить близько 70 тис. осіб.

Мета Burning Man

Організатори називають фестиваль експериментом зі створення спільноти радикального самовираження, яка повністю покладається тільки на себе.

Кожен учасник фестивалю несе відповідальність за своє життєзабезпечення. Тобто кожен, хто хоче відвідати дійство, повинен брати з собою харчування, воду, захист від сонця, вітру, холоду, намет і все, що може знадобитися в поході.

Також після закінчення Burning Man учасники повинні “очистити пустелю” і приховати всі сліди свого перебування там.

Що відбувається на Burning Man

На тиждень в пустелі встановлюються твори сучасного мистецтва. Найчастіше вони фантастичних форм. Багато з них спалюють до Дня праці.

На час фестивалю по пустелею їздять сотні мутованих машин найнеймовірнішого вигляду, а учасники ходять у таких самих сюрреалістичних костюмах.

Burning Man вважається дуже модним фестивалем і його щорічно відвідують безліч зірок.

Також тут цілодобово працюють діджеї і танцюють піджеї.

Як потрапити на Burning Man

Щоб потрапити на Burning Man, потрібно купити квиток. Його ціна становить $425, $990 і $1200. Різниця між ними тільки в ціні.

На квитки за $990 і $1 200 менший ажіотаж і їх простіше придбати.

Для покупки квитка спочатку необхідно зареєструватися. Придбати його можна тільки в певні дати.

Для дорогих квитків реєстрація на покупку триває з 25 до 27 січня, а продаж стартує 1 лютого.

Для квитка за $425 необхідно зареєструватися на profiles.burningman.org і 28 березня, близько 20.00 бути готовим оплатити покупку.

Придбання перетворюється на свого роду лотерею, адже можливість викупити квиток дається випадковим чином.

Купити його допоможе везіння, тому що охочих дуже багато, а місць обмежена кількість. Фестиваль розрахований на 70 тис. осіб.

До слова, з покупкою не можна зволікати, адже всі квитки розкуповують за 30 хвилин.

Тож близько 20.00, 28 березня ви заходите в свій Burner Profile і натискаєте кнопку Встати в чергу. До слова, після натискання кнопки не варто оновлювати сторінку, тому що ви спуститесь в кінець списку.

Рівно о 20.00 в чергу заходить людина або бот і починає йти по черзі. Коли він дійде до кінця списку, тоді з’явиться повідомлення, що вам дозволено купити квиток або що всі квитки продані. Зазвичай для цього варто почекати 30-40 хвилин.

Коли з’явиться вікно з можливістю викупити квиток потрібно зробити цю операцію за 10 секунд інакше ви повернетеся в початок черги, а шанс викупити ваш квиток перейде до наступного.

За один раз можна купити максимум два квитки.

Якщо покупка відбулася, тоді необхідно вирішити яким чином вам його доставлять.

Квиток на фестиваль не електронний. Його завжди роблять дуже красивим, щоб учасники могли його залишити собі на пам’ять.

Отримати його можна двома способами – поштою або забрати перед в’їздом в спеціальній касі.

Якщо купити квиток не вдалося, то є ще два варіанти – програми STEP та OMG Sale. Там необхідно зареєструватися і щодня перевіряти пошту. У програмі можуть з’явиться квитки від людей, які з якихось причин не можуть відвідати фестиваль.

Українці на Burning Man

У 2019 році команди з України, США і Канади створять великий спільний арт-об’єкт на Burning Man. Це буде 30-метрова піраміда з лазерною проекцією.

Українські художники підготують сім перформансів у головній тематиці Burning Man цього року – Метамарфози. Вона буде включати в себе підтеми: Алхімія, Єгипетські піраміди, Діджіталізація світу, Історія мистецтва, Культура України, Космос і Трансформація людини.

На фестивалі щорічно присутній перший тематичний український табір Kurenivka. Тому якщо немає компанії, можна приєднатися до них.

Також на фестиваль їздять і українські зірки і навіть політики. З найвідоміших це нардеп Сергій Лещенко з дружиною Анастасією Топольською.

























Burning Man: що за фестиваль, коли проходить і як потрапити / 6 фотографий

Нагадаємо, Факти ICTV публікували найкращі фотографії з Burning Man, який пройшов у 2018 році і був присвячений фантасту Айзеку Азімову.