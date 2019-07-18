Яким буде 18 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День загалом сприятливий для реалізації намічених планів, але перевагу краще віддавати швидким справам, які можна закінчити сьогодні.

Енергії дня сприяють активній діяльності та приємному спілкуванню.

Успішним також буде будь-яке навчання.

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Сьогоднішній день підходить для початку лікування хронічних захворювань і проведення медичних обстежень.

Якщо у вас є схильність до алергій, варто звернути особливу увагу на харчування – ретельно вибирайте продукти, бажано віддати перевагу простим і корисним.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.