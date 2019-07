UPark Festival 2019 проходить у Києві з 16 по 18 липня у Sky Family Park.

18 липня – заключний день UPark Festival 2019. Як завжди, організатори вмістили в три дні такий склад зірок, якому позаздрять деякі європейські фестивалі.

Напередодні виступили AJR, Pale Waves, Rag’n’Bone Man та хедлайнери другого дня – Thirty Seconds to Mars. А 16 липня публіку запалювали SWRMS і Nothing But Thieves. Першого дня на сцену вийшов гурт Bring Me The Horizon.

Одним з перших хедлайнерів була заявлена група The Prodigy, але після шокуючої смерті Кейта Флінта, виступ було скасовано.

Bring Me The Horizon

Bring Me The Horizon були хедлайнерами першого дня UPark Festival 2019.

Цього року музиканти привезли в Україну свій новий альбом Amo, але без улюблених хітів з попередніх релізів не обійшлося.

До слова, кліп на пісню Mantra британці знімали в українській столиці. На відео можна побачити Жовтневий палац. За півроку ролик подивилися 16 млн разів.

Також з цією піснею музиканти номінувалися на премію Греммі за Найкращу рок-пісню.

Thirty Seconds to Mars

Часті і завжди бажані гості в Україні Thirty Seconds to Mars закрили другий день UPark Festival.

Тур музикантів на підтримку альбому This Is War відзначений в Книзі рекордів Гіннеса як найтриваліший в історії.

Каліфорнійці представили публіці перевірені хіти і новий альбом America, який посів друге місце американського альбомного чарту Billboard 200.

Thirty Seconds to Mars за правом вважають одним з найяскравіших гуртів десятиліття.

Їхня музика відзначена більш ніж 25 професійними нагородами, зокрема, Найкращий рок-гурт, Найкращий інтернаціональний гурт і Найкращий альтернативний гурт на думку MTV Europe Music Award.

Die Antwoord

Die Antwoord закриють фестиваль 18 липня.

Гурт дав концерт у Києві в серпні минулого року і це був справжній рейв, який музиканти обіцяли повторити.

– Їхній минулий виступ розірвав Київ на шматки і дав чітко зрозуміти, що таке справжній лютий рейв, – пишуть організатори фестивалю.

Південно-африканський гурт Die Antwoord відносить себе до стилю rap-rave. До його складу входять Ninja, Йо-Ланді Фіссер і DJ Hi-Tek.

Музиканти відомі своїми скандальними перфомансами.

Вони стали відомими в кінці 2000-х і змусили весь світ звернути увагу на ПАР.

На їх рахунку чотири альбоми і десятки оригінальних кліпів, які збирають сотні мільйонів переглядів.

